التحكم المروري : طريق ضهر البيدر اصبحت سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2022 - 22:48

التحكم المروري : طريق ضهر البيدر اصبحت سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

منذ 2 ساعة 22 March، 2022
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