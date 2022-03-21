دونيتسك: مقتل شخصين وإصابة أكثر من 28 شخصا بقصف للقوات الاوكراني

أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل مواطنين وإصابة 28 شخصا، بينهم صحفيون من الصين، جراء قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية في هذه الجمهورية.

وقالت السلطات في بيان لها “قتل مدنيان، وأصيب 28 شخصا بجروح متفاوتة، منهم 19 شخصا من المناطق التي حررتها القوات الشعبية، ومراسلون من الصين، إضافة إلى إصابة 4 أطفال جراء القصف خلال الـ24 ساعة الماضية”.

في سياق متصل، أفادت سلطات دونيتسك بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف من عيار 122 ملم على منطقة بانتيليمونوفكا في الجمهورية صباح الاثنين.

المصدر: روسيا اليوم