متفرغو اللبنانية طالبوا الحكومة بإقرار ملفاتها هذا الأسبوع ودعوا الأساتذة الى التوقف عن الأعمال الأكاديمية والامتحانات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2022 - 01:36

متفرغو اللبنانية طالبوا الحكومة بإقرار ملفاتها هذا الأسبوع ودعوا الأساتذة الى التوقف عن الأعمال الأكاديمية والامتحانات

منذ 32 mins 21 March، 2022
متفرغو اللبنانية
لبنان

اصدرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بيانا جاء فيه:

“مع انتهاء الأسبوع الأول من إعلان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بالتوقف القسري لمختلف الأعمال الأكاديمية، تشكر الهيئة جميع الأساتذة على التفافهم حول رابطتهم وتطبيق قرارها بشكل كامل، كما تشكرهم على مشاركتهم الفعالة في الوقفة التي دعت إليها أمام السرايا الحكومي يوم الأربعاء 16 اذار 2022.

لقد طلب رئيس الحكومة من وزير التربية الإسراع في رفع ملف العمداء لكي يتسنى لمجلس الوزراء إقرار ملفات الجامعة الأربعة.

ووعد وزير التربية بانهاء الملف خلال 48 ساعة. ونأمل أن يكون ناجزا مع بداية الأسبوع الطالع. وتطالب الهيئة الحكومة بإقرار جميع ملفاتها هذا الأسبوع لانه لم يعد هناك ترف الوقت في حين تصارع الجامعة الوطنية أزمتها.

وتدعو الهيئة الأساتذة الكرام وعلى رأسهم الزملاء الذين يتبوؤون مواقع إدارية الى الالتزام الكامل بالتوقف القسري عن كافة الأعمال الأكاديمية بما فيها الامتحانات لحين اتخاذ الهيئة قرارا مغايرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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