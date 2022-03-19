لافروف: واشنطن تمنع كييف من الموافقة على الحد الأدنى من المطالب الروسية في المفاوضات

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن المسؤولية في فرض موقفها على الحكومة الأوكرانية في المفاوضات المتواصلة بين موسكو وكييف والتي تهدف لوقف العمليات القتال في أوكرانيا.

وشدد لافروف في كلمة ألقاها السبت أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة “زعماء روسيا” على أن “موسكو أيدت دائما حل جميع القضايا دبلوماسيا”، واضاف أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق بعد بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا على اقتراح رئيسها فلاديمير زيلينسكي إطلاق مفاوضات سلام”.

ولفت لافروف إلى أن “مشاركة الوفد الأوكراني في المفاوضات كانت شكلية في البداية لكن لاحقا تم تحسين بعض الحوار”، وتابع “ذلك على الرغم من أنه يشعر دائما أن الأمريكيين على الأرجح يمسكون بيد الوفد الأوكراني ولا يسمحون له بالموافقة على الحد الأدنى على الإطلاق، حسب رأيي، من المطالب”، وأكد أن “العملية لا تزال تمضي قدما على الرغم من كل العوائق”.

المصدر: روسيا اليوم