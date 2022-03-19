ميقاتي: نحن كحكومة نصر إصرارا كاملا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2022 - 14:26

ميقاتي: نحن كحكومة نصر إصرارا كاملا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

منذ 1 ساعة 19 March، 2022
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