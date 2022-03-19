رعد: الإستحقاق الإنتخابي القادم هو محور من محاور المواجهة ضد أعداء الإنسانية

لفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الى ان “لا أحد يتصوّر بأن الإنتخابات القادمة هي من أجل تغيير أشخاص ولا من أجل حجز مقاعد نيابية لأحد مهما كان شأن هذا الأحد”، واكد ان “الإستحقاق الإنتخابي الذي نحن بصدده هو محور من محاور المواجهة ضد أعداء الإنسانيّة وإن تلبّسوا بأيّ لبوس يظهرون منه الحرص والبشاشة ولكن يضمرون الحقد والكراهية والتواطئ مع أعداء هذا الوطن”.

وقال رعد خلال احتفال أقامه حزب الله في ذكرى ولادة الإمام المهدي(عج) في بلدة تول الجنوبية بمشاركة شخصيات وأهالي البلدة “نحن كنّا في مرحلةٍ قطعنا فيها شوطًا من أجل أنّ ننهض بمؤسسات هذه الدولة ولقد أعدنا للدولة مفهومها وأسّسنا لعودة مؤسسات هذه الدولة للعمل مع جمهورها وساهمنا في تعزيز الأمن والإستقرار في هذا البلد وهيّأنا الظروف من أجل أن تقوم مؤسسات الدولة بدورها الإجتماعي والصحي والتربوي والإقتصادي والنقدي والمالي”، واضاف “نحن تابعنا جهوزيّتنا التي لا يمكن أن نغفل عنها ونحن نجاور عدوًا عنصريًا إرهابيًا لئيمً، ينتهز الفرص لينقضّ علينا ساعة اقتداره”.

المصدر: مراسل الموقع