الجيش الروسي يدمر منشآت ومستودعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلاتها وطائراتها المسيرة دمرت الليلة الماضبة 69 منشأة عسكرية ومستودع أسلحة و4 أنظمة دفاع جوي بواسطة صواريخ كينجال وباسيتون.

واضافت الوزارة “في 18 مارس/آذار، تم تدمير مستودع كبير تحت الأرض للصواريخ وذخيرة الطيران للقوات الأوكرانية باستخدام صواريخ كينجال، كما تم تدمير مراكز استخبارات إذاعية وإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في فيليكي دالنيك وفيليكودولينسكو بإقليم أوديسا بواسطة صواريخ باسيتون”.

وتابعت الوزارة “في ليلة 19 مارس/آذار، ضربت طائرات عملياتية وتكتيكية روسية وطائرات عسكرية وطائرات بدون طيار 69 منشأة عسكرية في أوكرانيا.من بينها: أربعة مراكز قيادة، بما في ذلك مركز قيادة لواء في قرية الزبوياني، وأربعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، منها ثلاثة من طراز S-300 وواحد Buk-M1، ورادار توجيه واستهداف واحد، وثلاث منشآت لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و12 مستودعا للأسلحة الصاروخية والمدفعية، و43 مكانا لتكديس المعدات العسكرية”، واضافت “كما أسقطت دفاعاتنا الجوية 12 طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو”.

وأشارت الوزارة الى أنه “منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم تدمير 196 طائرة بدون طيار و1438 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و145 قاذفة صواريخ متعددة، و556 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 1237 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة”.

المصدر: روسيا اليوم