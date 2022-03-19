تشغيل محطة طاقة كهرومائية عملاقة على أعلى ارتفاع في الصين

أعلنت الصين عن تشغيل محطة ليانغخهكو للطاقة الكهرومائية بشكل كامل.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن شركة نهر يالونغ المحدودة لتنمية الطاقة الكهرومائية قولها “إن أعمال بناء المشروع الذي بلغ حجم استثماراته المعتمدة 5ر66 مليار يوان أي نحو 5ر10 مليارات دولار أمريكي بدأت في تشرين الأول 2014 ومن المتوقع إنجازها بشكل كلي بحلول عام 2023.

وتقع هذه المحطة العملاقة على نهر يالونغ في ولاية قانتسي بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين وتتميز بقدرة مركبة إجمالية تبلغ 3 ملايين كيلو واط.

وتم تصميم السعة التخزينية لخزان المحطة لتصل إلى 8ر10 مليارات متر مكعب ويتوقع أن يتجاوز حجم توليد الطاقة السنوي 11 مليار كيلوواط في الساعة.

المصدر: وكالة شينخوا