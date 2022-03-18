لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وثمانية وأربعون – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2022 - 13:48

لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وثمانية وأربعون

منذ 21 mins 18 March، 2022
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ثقافي وديني - صفحات منوعة

بمناسبة ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام محمد المهدي المنتظر وبضيافة سماحة الشيخ مرتضى صياحي مدير دائرة التبليغ والإرشاد في جمعية الإمام المنتظر العالمية أقامت جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وثمانية وأربعين في مسجد الامام الحسين عليه السلام ببلدة ماسا البقاعية والمتزامن مع الذكرى السنوية لرحيل ممثل سماحة السيد القائد في لبنان وسوريا الدكتور العلامة سماحة الشيخ حميد صياحي.

حضر اللقاء شخصيات وفاعليات إجتماعية وثقافية وافتتح اللقاء بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ السيد جعفر السيد قاسم. وألقى كلمة الجمعية سماحة حجة الإسلام الشيخ أديب حيدر عضو المجلس المركزي في حزب الله وإمام بلدة بدنايل واضعا نقاطا رئيسية من أجل اعداد أنفسنا واولادنا لملاقاة إمام الزمان ومنوها بالجهود الجبارة لفقيد الامة الاسلامية سماحة الشيخ حميد صياحي والدور الذي يقوم به نجله سماحة الشيخ مرتضى حميد صياحي إستكمالا لنهج والده مثنياً على جهوده الجبارة لنشر معالم أهل البيت عليهم السلام في أنحاء المعمورة. وبدوره تحدث سماحة الشيخ مرتضى صياحي عن أهمية إحياء هذه المناسبات شاكراً جميع المشاركين وخصوصاً في هذه الظروف الراهنة القاسية والصعبة والبرد القارس وختم اللقاء المنشد السيد جعفر السيد قاسم بمولد مهدوي ودعاء الفرج بشكل جماعي.

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المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية

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