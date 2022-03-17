البيت الأبيض: بايدن ونظيره الصيني يبحثان غدا الحرب الروسية ضد أوكرانيا وقضايا أخرى

أعلن البيت الأبيض الخميس، أن “الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري غداً اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني شي جين بينغ”. وبحسب بيان البيت الأبيضا “سيناقش الزعيمان إدارة المنافسة بين بلدينا وكذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضح البيت الأبيض أن الاتصال “جزء من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط مفتوحة بين واشنطن وبكين”.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أعرب أمس عن رفض بلاده لأي شكل من أشكال العقوبات الأميركية الأحادية المحتملة ضد بكين، في ظل مزاعم أميركية بطلب روسيا “مساعدات عسكرية واقتصادية” من بكين تزامناً مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك