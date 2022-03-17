لضمان صحة عظامك تناول هذا الغذاء يوميا

يشير خبراء التغذية بشكل دائم إلى أهمية الحفاظ على صحة العظام وقوتها، لضمان أسلوب حياة نشط بعيدا عن الأمراض والانتكاسات المستمرة، ما يعتبر الداعم الأساسي لصحة الهيكل العظمي.

وبحسب مركز جونزهوبكنز الطبي، يبدأ جسم الإنسان مع التقدم بالعمر في فقدان عدد أكبر من العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، التي يمكن أن تؤدي إلى كسور مع التقدم في العمر.

وأشارت مؤسس NutritionStarringYOU لورين هاريس بينكوس، إلى أنه يمكن إبطاء معدل فقدان العظام هذا إذا تم اتخاذ خطوات وقائية معينة، يتضمن ذلك تناول الطعام الذي يمكن أن يحافظ على قوة العظام، وعندما يتعلق الأمر بالخيار الأفضل لهذا الغرض بالذات، فإن “البرقوق” أو الخوخ المجفف يفيان بذلك.

وبحسب “بينكوس”يعتبر البرقوق مصدرا للبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K والبوليفينول ما يمكن أن يدعم صحة العظام عن طريق زيادة كثافة المعادن في العظام وتقليل فقدانها.

وتوضح “بينكوس” أن “البرقوق معروف أيضا بالمساعدة في الحفاظ على حركة المواد بفضل الألياف ومحتوى السوربيتول الطبيعي فيه”.

وتعتبر “بينكوس” أن تناول خمس حبات من البرقوق في اليوم مقطعة أومع اللبن أودقيق الشوفان أوالحبوب أو السلطة، قد يساعد على ضمان صحة الهيكل العظمي.

المصدر: روسيا اليوم