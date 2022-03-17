منظمة الصحة العالمية: قلقون إزاء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم فيما ينخفض عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي يُجريها الناس.

وكشفت المديرة الفنية في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف خلال مؤتمر صحافي، انه “خلال الأسبوع الماضي، لاحظنا ارتفاعًا بـ8% بعدد الإصابات المسجّلة، مع أكثر من 11 مليون إصابة مسجّلة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك رغم انخفاض لافت في عدد اختبارات كوفيد-19 في العالم”.

وسجّلت الصين 3,290 إصابة جديدة بكوفيد-19 بعد تفشي المتحورة أوميكرون على نطاق واسع في البلاد وفرض حجر صحي على نحو 30 مليون شخص، في وقت تسعى البلاد إلى تفريغ أسرّة مستشفيات وسط مخاوف على القطاع الصحي.

المصدر: مواقع