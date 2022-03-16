الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية دمرت 128 منشأة عسكرية في أوكرانيا بما في ذلك 7 مستودعات أسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2022 - 10:40
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الدفاع الروسية: القوات الروسية تسقط ثلاث مقاتلات حربية أوكرانية و4 مسيرات خلال ال24 ساعة الماضية
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: العمل مستمر على وضع اللمسات الأخيرة لنص اتفاقات إحياء الاتفاق النووي مع إيران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: ستبقى روسيا إلى جانب إيران حتى نهاية المحادثات النووية
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مراجع التقليد والحوزات العلمية في قم المقدسة: ندين الجريمة البشعة التي نفذها آل سعود بحق المعتقلين المظلومين في سجونهم
الحوزة اللبنانية في قم المقدسة: نحمل الحكومات المستكبرة مسؤولية هذه الجرائم الشنيعة لحمايتها هذا النظام الظالم
الإمام الخامنئي معزيا برحيل آية الله السيد محمد علي علوي الجرجاني: كان مرجعا معظما دائما إلى جانب الناس بإخلاص
الإمام الخامنئي معزيا برحيل آية الله السيد محمد علي علوي الجرجاني: كان مرجعا معظما دائما إلى جانب الناس بإخلاص
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الحوزة اللبنانية في قم المقدسة: نحمل الحكومات المستكبرة مسؤولية هذه الجرائم الشنيعة لحمايتها هذا النظام الظالم
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
آية الله الشيخ عيسى قاسم: لو كان للدين لسان ناطق لامتلأت الدنيا بالإنكار المدوي لمجزرة الإعدامات في شبه الجزيرة العربية
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية دمرت 128 منشأة عسكرية في أوكرانيا بما في ذلك 7 مستودعات أسلحة
منذ 1 ساعة
16 March، 2022
عاجل
الدفاع الروسية
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