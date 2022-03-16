الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية دمرت 128 منشأة عسكرية في أوكرانيا بما في ذلك 7 مستودعات أسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2022 - 10:40

الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية دمرت 128 منشأة عسكرية في أوكرانيا بما في ذلك 7 مستودعات أسلحة

منذ 1 ساعة 16 March، 2022
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