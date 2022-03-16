كبار أثرياء الصين يخسرون في يوم واحد 52 مليار دولار بسبب تراجع أسعار الأسهم

خسر كبار أثرياء الصين أمس الأول حوالي 52 مليار دولار من القيمة السوقية لثرواتهم نتيجة تراجع أسعار الأسهم.

وتصدر شونغ شانشان، المعروف باسم ملك المياه المعبأة في الصين، قمة الخاسرين حيث تراجعت قيمة ثروته بمقدار خمسة مليارات دولار، في حين تراجعت ثروة بوني ما، مالك حصة الأغلبية في إمبراطورية التكنولوجيا «تينسنت هولدنغ ليمِتِد» 3.3 مليار دولار.

وتراجع سعر سهم شركة «نونجفو سبرنغ» للمياه المعبأة المملوكة للملياردير شونغ بنسبة 10% في تعاملات بورصة هونغ كونغ أمس الأول. ورغم ذلك ظل أغنى شخص في الصين بثروة قدرها 60.3 مليار دولار. وسجل سهم «تينسنت هولدنغ ليمِتِد» أكبر تراجع يومي له منذ 2011 في أعقاب تقرير عن تعرض الشركة لغرامة قياسية بدعوى انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال. وتقدر قيمة ثروة مالكها الرئيسي بوني ما حاليا بحوالي 35.2 مليار دولار.

وحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بلغ إجمالي خسائر 78 ملياردير صيني ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم حوالي 52.1 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار الأسهم الصينية أمس الأول.

ويقصد بالقيمة السوقية لأي شركة حاصل ضرب عدد أسهمها بسعر السهم الواحد في أي لحظة معينة. وبالتالي فإن كل الخسائر المذكورة أعلاه نظرية وتظل على الورق، وهي لا تصبح فعلية إلا إذا قام مالكو الأسهم ببيعها بالسعر الذي انخفضت إليه.

المصدر: dpa