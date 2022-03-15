ستولتنبرغ: “الناتو” بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا بشكل جذري

قال الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ إن “التحالف المكون من 30 دولة بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا بشكل جذري، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.

وأضاف ستولتنبرغ عشية اجتماع لوزراء دفاع “الناتو” ان “الغزو الروسي لأوكرانيا وتكامل موسكو العسكري مع بيلاروس، يخلقان واقعا أمنيا جديدا في القارة الأوروبية”، وتابع “نحن بحاجة إلى إعادة ضبط وضعنا العسكري من أجل هذا الواقع الجديد”، وأوضح أن “وزراء الناتو بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعتزمون مناقشة التغيرات المحتملة غدا الأربعاء”.

وقال ستولتنبرغ “ميدانيا يمكن أن يشمل ذلك عددا أكبر من القوات في الجزء الشرقي من التحالف في حال استعداد أعلى وبمزيد من المعدات الموجودة مسبقا”، ولفت إلى أنه “يتوقع أن يكلف الوزراء القادة العسكريين في الناتو بالتوصل إلى خيارات لتعزيز الأمن في شرق أوروبا ليختار قادة الحلف من بينها خلال قمتهم المقررة في يونيو المقبل”.

المصدر: روسيا اليوم