الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت الاتفاقات الخاصة بالممرات الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 12 2022 - 22:54

الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت الاتفاقات الخاصة بالممرات الإنسانية

منذ 2 ساعة 12 March، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة