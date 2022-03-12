الدفاع الروسية: دفاعاتنا اسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي -24 و3 مسيرات بينها واحدة من طراز بيرقدار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2022 - 20:30

الدفاع الروسية: دفاعاتنا اسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي -24 و3 مسيرات بينها واحدة من طراز بيرقدار

منذ 2 ساعة 12 March، 2022
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