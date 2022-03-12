مصرع 60 شخصاً جراء انقلاب قطار جنوب شرق الكونغو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2022 - 20:30
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الإمام السيد علي الخامنئي: الأحداث السياسية والعسكرية في هذه الأيام تشكل جزءا من المنعطف التاريخي للعالم الذي كان متوقعا
الإمام الخامنئي: على النخب مسؤوليات خاصة في معرفة الاصطفافات وانقسام الجبهات واختيار الموقف السليم على المدى القصير
الإمام الخامنئي: يجب الاستعداد للعب الدور ضمن إطار التطورات بما يصب في مصلحة جبهة الحق على المدى المتوسط
الشيخ نعيم قاسم خلال إطلاق الماكينة الانتخابية لمنطقة الجنوب الثانية في حزب الله: نتوقع إجراء الانتخابات في موعدها
الشيخ قاسم: عدد أفراد الماكينة في منطقة الجنوب الثانية 4,800 ومجموع المندوبين في ماكينات حزب الله الخمسة هو 28,300
الشيخ قاسم: أميركا ليست قدرا بل قضاء يمكن أن ينتهي بل القدر هو سيادة المستقلين الذين لا يقبلون إلا العيش الحر
الشيخ قاسم: الحليف الأكبر في هذه الدوائر هو حركة أمل والأخوة العاملين من خلالها وكذلك الحلفاء من قوى سياسية ورؤى متفاوتة
النائب محمد رعد: ان مواجهة الاستهدافات التي تتعرض لها المقاومة واللبنانيين تتطلب مزيدا من التماسك ورص الصفوف
منخفض جوي مصحوب برياح شمالية قطبية يضرب لبنان واستمرار موجة البرد الشديد لتبلغ ذروتها الثلاثاء حتى نهار الخميس
فلسطين المحتلة: شبان فلسطينيون يحرقون برج مراقبة في نقطة عسكرية لجيش الاحتلال شمال غرب رام الله
سلطات العدو تواصل أعمال التهويد في محيط المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل وسط حفريات جديدة تهدد بسرقة المزيد من ساحاته
الأسرى الإداريون الفلسطينيون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الإحتلال لليوم الـ71 على التوالي في مواجهتهم للاعتقال الإداري
وزير الخارجية العراقية: بدء الجولة الرابعة للمفاوضات الإيرانية السعودية في بغداد الأربعاء المقبل
النظام السعودي يعلن إعدام 81 معتقلاً بينهم 41 من شباب الحراك السلمي في الإحساء والقطيف
لقاء المعارضة في الجزيرة العربية: الجريمة الجديدة ثبتت حقيقة صورة النظام السعودي الوحشي أمام العالم
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل لليوم الـ17 على التوالي والقوات الروسية تتمركز حول كييف وتغلق مدينة ماريوبول
الدفاع الروسية: دفاعاتنا أسقطت مروحية أوكرانية من طراز مي-24 و3 مسيرات بينها واحدة من طراز بيرقدار
الكرملين: المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني تواصلت عبر تقنية الفيديو خلال اليومين الماضيين
وكالة الفضاء الروسية: العقوبات الغربية المفروضة على موسكو قد تتسبب بسقوط محطة الفضاء الدولية
وزارة الحرب البريطانية: القوات الروسية تبعد نحو 25 كيلومترا عن قلب العاصمة الأوكرانية في كييف
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من أوكرانيا وصل إلى 2.5 مليون منذ بداية العملية العسكرية الروسية
الخارجية الإيرانية: سياسة طهران الخارجية مبنية على أساس المقاومة والصمود ولن تسمح لأحد باتخاذ القرارات بدلاً عنها
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس البيلاروسي يؤكد أن أوكرانيا استعدت لشنّ ضربات ليس فقط ضد دونباس بل ضد كل البلاد أيضاً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نتوقع حدوث مجاعة في افريقيا بسبب حرب روسيا على أوكرانيا
ماكرون: الحرب الروسية على أوكرانيا منعطف خطير في تاريخ أوروبا وعلينا اتخاذ قرارات للدفاع عن الديمقراطية
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على خطة لتحقيق استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة ونعد حزمة عقوبات رابعة لعزل روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعلق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي
البنك المركزي الروسي: سيتم دفع جميع التحويلات الخارجية إلى روسيا بالروبل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على خطة لتحقيق استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة ونعد حزمة عقوبات رابعة لعزل روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعلق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي
المخابرات الأميركية: أوكرانيا تشغل 12 مختبرا بيولوجيا مرتبطا بمشاريع الأمن البيولوجي والصحة
الإدعاء العام في روسيا طلب من القضاء اعتبار شركة "ميتا" متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مصرع 60 شخصاً جراء انقلاب قطار جنوب شرق الكونغو
منذ 2 ساعة
12 March، 2022
الكونغو
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