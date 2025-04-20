الكونغو | مقتل 33 شخصًا إثر احتراق قارب

أفاد رئيس بلدية إحدى المدن في جمهورية الكونغو الديموقراطية وكالة، بأنّ 33 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء الحريق الذي اشتعل في قارب هذا الأسبوع، وهو عدد أقل بكثير مما أفادت عنه مصادر في وقت سابق.

وتعدّ هذه الحصيلة الرسمية الأولى للحريق الذي وقع الثلاثاء، بعدما ذكرت نائبة وطنية وشخصية محلية أنّ 143 شخصًا على الأقل قُتلوا في هذا الحادث.

وقال رئيس بلدية مبانداكا “إيفس بالو”، إنّنا “أحصينا 195 ناجيًا، من بينهم 22 أصيبوا بحروق يتلقّون العلاج في مستشفى وانغاتا العام، و33 حالة وفاة، وقد دُفن 29 منهم ولا لا يزال أربعة في المشرحة”.

وردًا على سؤال بشأن التناقض الكبير في الأرقام، أشار بالو إلى “ارتباك” في إحصاء الوفيات الناجمة عن المأساة.

وقع الحادث قرب مبانداكا عاصمة مقاطعة إكواتور عند التقاء نهر روكي ونهر الكونغو الشاسع الأعمق في العالم.

المصدر: وكالات