خارجية الكونغو: ضغوط الغرب بشأن إدانة روسيا خطاب استعماري

قال وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو إن الغرب ليس له الحق في إملاء من تحافظ إفريقيا على علاقتها معهم ومن تقطع علاقاتها بهم.

جاء ذلك في تصريح للوزير على هامش قمة شرم الشيخ للتغير المناخي، تعليقا على دعوات الدول الغربية لإدانة روسيا، وتابع غاكوسو: “لا يحق لأي دولة أن تملي على دولة أخرى مع من تحافظ على علاقاتها ومع من تقطعها، فذلك خطاب استعماري”.

وبحسب الوزير فإن الأفارقة أحرار في التعاون مع روسيا، بوصفها قوة عظمى. وأعرب الوزير، في مقابلة له مع وكالة “نوفوستي” الروسية عن رغبة بلاده في الحصول على معدات عسكرية من روسيا، مضيفا أن التعاون مع موسكو في هذا المجال هو تقليد طويل الأمد.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية