‏الثلوج تغطي مناطق ‎الريحان و‎عرمتى و‎كفرحونة و‎القاطراني واليات وزارة الأشغال واتحاد بلديات جبل الريحان تفتح الطرقات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2022 - 14:52

‏الثلوج تغطي مناطق ‎الريحان و‎عرمتى و‎كفرحونة و‎القاطراني واليات وزارة الأشغال واتحاد بلديات جبل الريحان تفتح الطرقات

منذ 3 ساعة 12 March، 2022
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