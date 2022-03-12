الثلوج تغطي مناطق الريحان وعرمتى وكفرحونة والقاطراني واليات وزارة الأشغال واتحاد بلديات جبل الريحان تفتح الطرقات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2022 - 14:52
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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل لليوم الـ17 على التوالي والقوات الروسية تتمركز حول كييف وتغلق مدينة ماريوبول
الدفاع الروسية: تعطيل عمل المركز الرئيسي للاستخبارات الاذاعية التابعة للجيش الأوكراني في بروفوري شرقي العاصمة كييف
وزارة الدفاع الروسية: ايقاف مطار "فاسيلكوف" العسكري جنوب غرب كييف عن العمل
وكالة الفضاء الروسية: العقوبات الغربية المفروضة على موسكو قد تتسبب بسقوط محطة الفضاء الدولية
الخارجية الروسية: العقوبات الغربية ضد روسيا تشكل ضربة للاقتصاد العالمي والعلاقات بين موسكو والنيتو وصلت إلى نقطة الصفر
وزارة الحرب البريطانية: القوات الروسية تبعد نحو 25 كيلومترا عن قلب العاصمة الأوكرانية في كييف
رئيس مجلس الدوما: "ميتا" انزلقت إلى دعاية التطرف والإرهاب وشجعت الهجمات ضد روسيا
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من أوكرانيا وصل إلى 2.5 مليون منذ بداية العملية العسكرية الروسية
الأمم المتحدة: الأزمة الأوكرانية سيكون لها تبعات خطيرة على توزيع الغذاء وقد تتسبب بمجاعة في الدول الأكثر فقراً كاليمن
النائب محمد رعد: ان مواجهة الاستهدافات التي تتعرض لها المقاومة واللبنانيين تتطلب مزيدا من التماسك ورص الصفوف
منخفض جوي مصحوب برياح شمالية قطبية يضرب لبنان واستمرار موجة البرد الشديد لتبلغ ذروتها الثلاثاء حتى نهار الخميس
فلسطين المحتلة: شبان فلسطينيون يحرقون برج مراقبة في نقطة عسكرية لجيش الاحتلال شمال غرب رام الله
سلطات العدو تواصل أعمال التهويد في محيط المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل وسط حفريات جديدة تهدد بسرقة المزيد من ساحاته
الأسرى الإداريون الفلسطينيون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الإحتلال لليوم الـ71 على التوالي في مواجهتهم للاعتقال الإداري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
فلسطين المحتلة: الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالرغم من تضييق العدو على تنقل المصلين
إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح بينهم صحافي في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل
ممثل إيران في الأمم المتحدة: نطالب بإدانة استهداف كيان الاحتلال مستشاري إيران في سوريا ونحتفظ بحق الرد في الزمان المناسب
وكالة "إرنا" الإيرانية: رئيس الوفد الإيراني في المحادثات النووية يغادر فيينا مع توقف المفاوضات
المندوب الروسي بمجلس الأمن: لدينا وثائق تؤكد وجود 30 مختبرا بيولوجيا تضم مواد خطرة كالجمرة الخبيثة والكوليرا
المندوب الروسي بمجلس الأمن: برامج الأسلحة البيولوجية تنفذها أوكرانيا بدعم من وزارة الدفاع الأميركية ولا حدود لمخاطرها
المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية ولا مختبرات بيولوجية تدعمها الولايات المتحدة
الرئيس الأوكراني: كنا ننتظر نتيجة أفضل ودعما أكبر من الاجتماع الأوروبي ومعظم الأوروبيين يرغبون بانضمامنا للإتحاد
الرئيس البيلاروسي يؤكد أن أوكرانيا استعدت لشنّ ضربات ليس فقط ضد دونباس بل ضد كل البلاد أيضاً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نتوقع حدوث مجاعة في افريقيا بسبب حرب روسيا على أوكرانيا
ماكرون: الحرب الروسية على أوكرانيا منعطف خطير في تاريخ أوروبا وعلينا اتخاذ قرارات للدفاع عن الديمقراطية
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على خطة لتحقيق استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة ونعد حزمة عقوبات رابعة لعزل روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعلق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي
البنك المركزي الروسي: سيتم دفع جميع التحويلات الخارجية إلى روسيا بالروبل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على خطة لتحقيق استقلال أوروبا الكامل في مجال الطاقة ونعد حزمة عقوبات رابعة لعزل روسيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعلق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي
المخابرات الأميركية: أوكرانيا تشغل 12 مختبرا بيولوجيا مرتبطا بمشاريع الأمن البيولوجي والصحة
الإدعاء العام في روسيا طلب من القضاء اعتبار شركة "ميتا" متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الثلوج تغطي مناطق الريحان وعرمتى وكفرحونة والقاطراني واليات وزارة الأشغال واتحاد بلديات جبل الريحان تفتح الطرقات
منذ 3 ساعة
12 March، 2022
الثلوج
الريحان
القاطراني
عرمتى
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الثلوج غطت مناطق الريحان وعرمتى وكفرحونة والقاطراني
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