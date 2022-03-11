القوات اليمنية تعلن تنفيذ عملية “كسر الحصار الأولى” ردا على تصعيد العدوان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية الجمعة تنفيذ “عملية كسر الحصار الأولى” ردا على تصعيد العدوان السعودي الاميركي الاماراتي وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية الى اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له إن “عملية كسر الحصار الأولى نفذت بـ9 طائرات مسيرة منها 3 طائرات نوع صماد 3 استهدفت مصفاة أرامكو في الرياض”.

وأضاف سريع أن “القوات المسلحة استهدفت منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بـ6 طائرات مسيرة نوع صماد1″، وتابع “نعاهد شعب الإيمان والصبر والجهاد بأن القوات المسلحة لن تتردد في الرد المشروع على الحصار الظالم”.

وأكد سريع على “جهوزية القوات المسلحة وأنها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية ردا على منع دخول المشتقات النفطية”، وشدد على “قدرة القوات المسلحة على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والبلد في هذه المرحلة المهمة حتى وقف العدوان ورفع الحصار، والله على ما نقول شهيد”.

المصدر: المسيرة نت+قناة المنار