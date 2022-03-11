الدفاع الروسية: تعطيل أكثر من 3200 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية صباح اليوم الجمعة، وأن إجمالي الأهداف المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أوضح أن ضربات اليوم أدت إلى تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا.

وأضاف أن الطيران المقاتل والدفاعات الجوية التابعة للقوات البرية للجيش الروسي أسقطت 3 مروحيات و 8 مسيرات أوكرانيا بينها 5 من طراز “بيرقدار تي بي-2” خلال اليوم الماضي.

وأفاد كوناشينكوف بأن ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش أصابت 107 أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و 14 مستودع ذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و11 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

ودمر الجيش الروسي منذ بدء عمليته في أوكرانيا 98 طائرة و118 مسيرة، و1041 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و113 راجمة صواريخ، و389 قطعة من المدفعية الميدانية والهاون، و843 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وذكر بيان الدفاع الروسية أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية حررت بلدة فولنوفاكا الاستراتيجية جنوب غرب دونيتسك، إضافة إلى 3 بلدات أخرى، بعد تحقيق تقدم لمسافة 6 كم.

كما واصلت قوات دونيتسك تشديد الطوق المفروض على مدينة ماريوبول، حيث بلغ التقدم الإجمالي من الجهات الشرقية والشمالية والغربية نحو 800 متر.

المصدر: وكالة سبوتنيك