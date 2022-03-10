خلاصة الاستطلاع.. تأثير الاجراءات الغربية ضد موسكو

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع راي حول الاجراءات الغربية ضد روسيا لا سيما الاقتصادية ومدى تاثيرها على سير العملية في اوكرانيا.

وجاء في النتائج:

هل ستؤثر الاجراءات الغربية ضد روسيا على سير العملية في اوكرانيا؟

كلا 86%

نعم 14%

عدد المشاركين: 2638

تعتقد الغالبية الساحقة من المستطلعين ان الاجراءات الغربية والحظر وغيرها من القرارات التي اتخذت من اميركا وحلفائها للجم العملية العسكرية الروسية لن تؤثر على سير هذه العملية وبالتالي ستستمر موسكو في ذات الخطط العسكرية ولن تتراجع، مما يعني اعتقادا لدى الغالبية ان هناك فشلا في هذه الاجراءات والضغوط.