وزير النقل الفرنسي يصل إلى بيروت الخميس

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية عن “وصول وزير النقل الفرنسي جان باتيست دجيباري إلى بيروت، عند الثانية عشرة إلا ربعا من قبل ظهر غد الخميس، في زيارة رسمية للبنان، حيث سيكون وزير الأشغال باستقباله في صالون الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت”.

وتابع البيان “ثم ينتقل الوزيران حمية ودجيباري إلى السرايا الكبيرة، حيث سيوقعان مذكرة تفاهم حول تقديم فرنسا هبة الباصات إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي”، واضاف “كما سيحضران حفل توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت بين لجنة إدارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت وشركة CMA CGM برعاية ميقاتي”.