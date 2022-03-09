مستشفى رفيق الحريري: 24 إصابة و14 حالة حرجة ولا وفيات و155 لقاحا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2022 - 18:18

مستشفى رفيق الحريري: 24 إصابة و14 حالة حرجة ولا وفيات و155 لقاحا

منذ 29 mins 9 March، 2022
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا”، وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19:
Pfizer 60
Moderna 95.

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 151 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 24.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة 3.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة 1.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 1639 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى 14.

– حالات وفاة 0.

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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