مستشفى رفيق الحريري: 24 إصابة و14 حالة حرجة ولا وفيات و155 لقاحا

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا”، وجاء فيه:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19:
Pfizer 60
Moderna 95.
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 151 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 24.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة 3.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة 1.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 1639 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها 0.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى 14.
– حالات وفاة 0.
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام