الكرملين: الوضع في أسواق الطاقة مضطرب للغاية ولا نعرف إلى أي مدى سيصل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2022 - 13:36
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السيد نصر الله في يوم الجريح: أنتم كنتم الكفيل لأعراضنا وكنتم حملة الراية وبفضلكم لم تسقط وانتقلت من كتف إلى كتف
السيد نصر الله: اهم العبر من احداث اوكرانيا سكوت العالم عن جرائم الصهاينة في فلسطين وحصار غزة ومجازر العدوان على اليمن
السيد نصر الله: لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية هل كان يمكن أن يصوت لبنان ضد روسيا في الأمم المتحدة؟
السيد نصر الله: عدم قبول لبنان بإنشاء محطة روسية للنفط في لبنان سببه السفارة الأميركية في عوكر
السيد نصر الله للمسؤولين اللبنانيين: إستخدموا القوة لمنع الاحتكار وصادروا ممتلكات المحتكرين وزجوا بهم في السجون
النائب حسن فضل الله: قدمنا اقتراحات قوانين بعضها أقر كقانون المنافسة وبعضها سقط كقانون رفع الحصانات
فضل الله: الدولة ألغت الرسوم على المشتقات النفطية لكن الشركات بقيت تأخذ الرسوم من المواطنين ما قيمته 22 مليون دولار
النائب حسين الحاج حسن يدعو الحكومة اللبنانية الى تلبية مطالب نقابة مستخدمي أوجيرو منعاً لتعطيل خدمات الاتصالات
الشيخ نبيل قاووق: تدخلات السفارة الأميركية في الشأن اللبناني أدت الى نتائج عكسية ولاسيما في الضغط على جمهور المقاومة
النيابة العامة تدعي على المدعو نديم قطيش بجرائم الخيانة واسقاط صفة العدو عن الكيان الصهيوني والنيل من هيبة الدولة
الجيش الروسي يعلن وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين واقامة ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية
الخارجية الروسية: واشنطن تواصل اختبارات الاسلحة البيولوجية والجرثومية خارج أراضيها وبالقرب من الحدود الروسية
الخارجية الروسية تدعو الولايات المتحدة الأميركية الى تقديم توضيحات بشأن برامجها البيولوجية التي تطورها في أوكرانيا
الخارجية الروسية: المتطرفون في أوكرانيا يستخدمون أساليب تنظيم "داعش" واثبتنا استخدامهم الأسلحة الفوسفورية والمحرمة
موسكو: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة المرسومة ولا تشمل الاطاحة بالحكومة في كييف
الرئيس الأميركي جو بايدن يعلن حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية
مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية: رد موسكو على العقوبات سيكون سريعاً ومدروساً وملموساً
أسعار النفط العالمية تسجل ارتفاعاً قياسياً بنحو 4% بعد حظر الولايات المتحدة واردات الخام الروسية
وزارة الطاقة التركية: العقوبات الاقتصادية الغربية ضد موسكو سيكون لها تأثير مروع على سوق النفط العالمية
الخارجية الصينية: نحذر من عواقب فرض عقوبات تستهدف صادرات الخام الروسية والجميع سيخسر من هذه الخطوة
رئيسة وزراء استونيا: الرئيس الأميركي جو بايدن أخطأ في حساباته بشأن الحرب في أوكرانيا
المملكة المتحدة تحتجز طائرة روسية بذريعة العقوبات على موسكو وتعتبر دخول المجال الجوي البريطاني جريمة جنائية
موسكو تتوقع عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الاوكراني على هامش أعمال منتدى أنطاليا في تركيا
فلسطين المحتلة: استشهاد شاب فلسطيني من برقة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الصهيوني تهدم منزلاً في منطقة رأس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة
الخارجية الإيرانية تندد بالعدوان الصاروخي للكيان الصهيوني على دمشق الذي أدى إلى استشهاد اثنين من كوادر الحرس الثوري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
عائلة الأسير يحيى سكاف في الذكرى الـ44 لاعتقاله: للتمسك بالمقاومة في مواجهة العدو وأدواته في المنطقة مهما بلغت التضحيات
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يبحث مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا
الرئيس الإيراني: نتابع المفاوضات النووية وفقاً للمبادئ المعلنة من قبل الإمام الخامنئي ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: دخول الفضاء ووضع قمر صناعي في المدار في ظل الحظر الدولي يعد فخراً وجهاداً كبيراً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يبحث مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا
الرئيس الإيراني: نتابع المفاوضات النووية وفقاً للمبادئ المعلنة من قبل الإمام الخامنئي ولن نتراجع عن الخطوط الحمراء
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: دخول الفضاء ووضع قمر صناعي في المدار في ظل الحظر الدولي يعد فخراً وجهاداً كبيراً
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الكرملين: الوضع في أسواق الطاقة مضطرب للغاية ولا نعرف إلى أي مدى سيصل
منذ 41 mins
9 March، 2022
عاجل
أسواق الطاقة
الكرملين
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