الشيخ قاووق : تدخلات السفارات المسمومة أدّت إلى نتائج عكسية

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنّ”حزب الله مستهدفٌ أميركيا على مدى أربعين سنة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وعسكريًا”، ورأى أنّ”هذا دليل على مدى تأثير وفعالية حزب الله ، ولولا استمرار حزب الله وإكمل النجاحات والإنتصارات والفعالية والتأثير لَما استمرّت الضغوط والإستهدافات”.

وقال الشيخ قاووق في لقاء سياسي أقيم في مدينة النبطية بمشاركة شخصيات وفعاليات وأهالي المدينة إنهم”كلّما استهدفونا أكثر فهذا بمثابة اعتراف بتأثيرنا أكثر فأكثر ، وفي المقابل فإنهم كلما زادوا استهدافنا سنة بعد سنة فهذا دليل على فشلهم وفشل سياساتهم في استهداف حزب الله ، وهو فشلٌ للسعودية وأميركا ، لأنه على مدى عشرات السنين استهدفونا ولم يحققوا شيئًا من أهدافهم “.

وسأل الشيخ قاووق”هل أن السعودية وأميركا اللتين دفعتا عشرات المليارات لمواجهة المقاومة قد حققتا شيئًا ؟ لا أبدًا” .

أضاف سماحته” العالم كله يدرك أن أميركا والسعودية وعرب أميركا إحتشدوا لكسر ضهر المقاومة ، فإذا بالمقاومة تكسر إرادتهم وهيبتهم وصورتهم وسطوتهم وتزداد قوّةً وحضورًا شعبيًا وعسكريًا وسياسيًا” .

ورأى الشّيخ قاووق أنّ”اللبناني الذي يتطلّع للإنتخابات هو الآن أمام مسارَيْن و مشروعَيْن ، الأّول يريد وقف الإنهيار وإنقاذ البلد ، وحماية لبنان من الحُرمان والعدوان ، وفي مقدّمة هذا المشروع يقف حزب الله ، أمّا المشروع الآخر فهو يُريد أن يوظّف ويعمّق الأزمات ، بل ويفتعلها ويفجّرها ، ويجرّ لبنان إلى الفتنة ، وهذا مشروع أدوات السفارات ، ولفت إلى أنّ أصحاب هذا المشروع راهنوا من خلال حملات التحريض كي ندخل إلى الإنتخابات من دون حلفائنا وفشلوا ، مؤكدا أنه في الإنتخابات القادمة في أيار سيشهد العالم أجمع أن التحالفات الإستراتيجية لحزب الله العابرة للطوائف والمناطق هي تحالفات ثابتة وراسخة ومستمرة ومعزّزة أكثر فأكثر “.

وأوضح الشيخ قاووق أنّ”السّفارات وبالأخص السعودية والأميركيّة لهم تدخلات مسمومة من أجل تحريض جمهور المقاومة ضدّ المقاومة ، وهم يراهنون أنّه في الإنتخابات القادمة سيكون هناك تبدّل في رأي جمهور المقاومة وابتعاده عنها ، لكن تدخلات السفارات الأميركية والسعودية وغيرها قد أدّت إلى نتائج عكسية ، فازداد تأييد المقاومة وسط جمهور المقاومة وغيره ، لذلك نحن نُقدم على الإنتخابات بثقة بأنّ المقاومة ستسطيع أن تكسر إرادة وإملاءات وووصايات السفارات “.

المصدر: موقع المنار