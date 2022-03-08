الكشف عن مواصفات هاتف هواوي القادم

كشفت بعض مواقع الإنترنت مواصفات هاتف هواوي القادم الذي سيحصل على كاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف nova 9 SE سيحصل على كاميرا أساسية ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف، وفيها 3 عدسات بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيأتي الهيكل بأبعاد (164.7/75.6/8) ملم، أما الشاشة فيه فستكون IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2388/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له نظام مطور عن Android 11 مع واجهات EMUI 12، ومعالج EMUI 12 المطور بتقنية 11 نانومترا، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كما جهزته هواوي بمنفذين لشرائح الاتصالات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا، أما سعره في الأسواق فسيكون نحو 300 يورو.

المصدر: 4pda