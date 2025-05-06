العدوان الأمريكي – الإسرائيلي يواصل استهداف اليمن والحكومة تؤكد أنها ستوسع أهدافها داخل الكيان

أفادت مصادر يمنية في محافظة الحديدة باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 42 آخرين، في حصيلة غير نهائية للعدوان الأمريكي-الإسرائيلي الذي استهدف مصنع أسمنت باجل بالمحافظة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد مواطن وإصابة 35 آخرين كحصيلة أولية، قبل أن ترتفع الأعداد مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وأوضحت الوزارة أن هناك عددًا من المفقودين، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تواصل جهودها لإخماد الحرائق والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

وأدانت وزارة الصحة والبيئة استمرار العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على المنشآت الخدمية والأعيان المدنية في اليمن، مؤكدة أن استهداف هذه المرافق يُعد جريمة حرب موثقة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بحق الشعبين اليمني والفلسطيني.

تصعيد مستمر في صنعاء والحديدة

في السياق ذاته، جدد الطيران الأمريكي عدوانه على محافظتي الحديدة وصنعاء، حيث أفادت مصادر محلية بأن طائرات أمريكية شنت ثلاث غارات على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، ما ألحق أضرارًا بالميناء الحيوي.

كما استهدفت غارة أمريكية منطقة السواد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، في ثالث اعتداء خلال يوم واحد، عقب قصف المنطقة نفسها في وقت سابق بست غارات.

مواقف حكومية: استهداف إسرائيلي يوسّع دائرة الرد

من جهته، أكد وزير الإعلام اليمني وناطق حكومة التغيير والبناء، هاشم شرف الدين، أن استهداف ميناء ومصنع أسمنت في اليمن من قبل العدو الإسرائيلي يُوسّع بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية داخل الكيان الإسرائيلي.

وقال شرف الدين في تصريح صحفي: “إن استهداف العدو الإسرائيلي لميناء ومصنع أسمنت في اليمن يوسّع بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية في كيان العدو الغاصب، الذي سيكون أوهن من بيت العنكبوت تحت ضرباتنا النوعية بإذن الله تعالى”.

وكان العدو الإسرائيلي قد شن، مساء الاثنين، ست غارات جوية على محافظة الحديدة، استهدفت مصنع إسمنت باجل جنوبي المحافظة، ما أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية للمرفق الحيوي. كما نفّذ سلسلة غارات على منطقة السواد بمحافظة صنعاء، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على عدوان مماثل طال المنطقة ذاتها بثلاث غارات مساء الأحد.

وفي محافظة الجوف، جدد الطيران الأمريكي، الاثنين، عدوانه على مديرية الحزم، مستهدفًا إياها بسبع غارات متتالية، فيما كانت المديرية نفسها قد تعرّضت، مساء الأحد، لثماني غارات أمريكية، ضمن تصعيد مستمر يطال الأعيان المدنية ومرافق الخدمات الحيوية.

المصدر: مواقع