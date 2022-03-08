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March 8 2022 - 08:20

تونس تنهي قرار الإقامة الجبرية بحق نائب رئيس حزب النهضة

منذ 1 ساعة 8 March، 2022
حزب النهضة
تونس - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إنهاء قرار الإقامة الجبرية ضد نور الدين البحيري، نائب رئيس حزب النهضة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تقرر إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية بحق البحيري، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.

وأشارت إلى أنه تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قرار إنهاء مفعول الإقامة الجبرية.

وكان البحيري، الذي اعتقل في كانون الأول/ديسمبر هو أول مسؤول كبير بـ”حركة النهضة” يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وإمساكه بزمام سلطات الحكم في يوليو.

المصدر: وكالات

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