الدفاع الروسية تظهر تقدم دباباتها ومدرعاتها قرب كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2022 - 20:42
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رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد: ما تريده واشنطن من الإنتخابات هو تأليب اللبنانيين على المقاومة
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المكتب السياسي لحركة امل: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
الكرملين: روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي العملية العسكرية في أي لحظة إذا قبلت كييف بشروط موسكو
الكرملين: على أوكرانيا الإعتراف بالقرم جزءا من روسيا وباستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الخارجية الروسية: من المخطط عقد لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا التركية أواخر الأسبوع
الدفاع الروسية: الحقائق تشير إلى أن القيادة الأوكرانية فقدت السيطرة تماما على بلادها
الحكومة الروسية: ادراج الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
مصدر دبلوماسي لـ"روسيا اليوم": الجانب الأوكراني يعيق خروج المدنيين من مناطق سيطرته ويتهم الروس بذلك
متحدث باسم الحكومة الألمانية: ثلث النفط المستخدم في ألمانيا يأتي من روسيا ومن المستحيل استبداله بين عشية وضحاها
البيت الابيض: الرئيس جو بايدن يعقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع قادة فرنسا والمانيا وبريطانيا بشأن الوضع في اوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: واشنطن سترسل سبعة آلاف جندي لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي
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اعلام العدو يتحدث عن اصابة عدد من الجنود الصهاينة في عملية طعن في سوق القطانين في البلدة القديمة
قوات الاحتلال الصهيوني تغلق كافة أبواب المسجد الاقصى المبارك وتعتدي على المواطنين بالضرب
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قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم منزل عائلة أبو سنينة في حي واد الربابة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة
الخارجية السورية: العدوان الاسرائيلي على ريف دمشق بعد ساعات على جريمة داعش يظهر حقيقة التنسيق بينهما
الخارجية السورية: استغلال الكيان الصهيوني وداعش للاحداث الدولية لتغطية عدوانهما لن يجعل الباطل حقا
اليمن: طائرات العدوان السعودي الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مناطق مدنية في مديرية حرض بمحافظة حجة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
الخارجية الصينية: سنواصل دعمنا للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وملتزمون بالصداقة مع روسيا
وزير الخارجية الصيني: بكين مستعدة للقيام بالوساطة اللازمة لحل الأزمة الأوكرانية
سعر الغاز في البورصة الأوروبية يسجل رقما قياسيا مقتربا من 4000 دولار لكل ألف متر مكعب
الأمم المتحدة: أزمة اللاجئين من أوكرانيا الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية
وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية عاودت التقدم نحو مدينة ميكولايف
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: المفاوضون يقيّمون العناصر الجديدة التي أثرت على المحادثات في فيينا
الخارجية الايرانية: الحوار في فيينا يسير بشكل طبيعي ونتفهم توجهات روسيا التي كانت بناءة للوصول لاتفاق شامل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية تظهر تقدم دباباتها ومدرعاتها قرب كييف
منذ 2 ساعة
7 March، 2022
الدفاع الروسية
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