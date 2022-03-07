الدفاع الروسية تظهر تقدم دباباتها ومدرعاتها قرب كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2022 - 20:42

الدفاع الروسية تظهر تقدم دباباتها ومدرعاتها قرب كييف

منذ 2 ساعة 7 March، 2022
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