وزير الزراعة اللبناني: سنعمل على منع تصدير المواد الزراعية في محاولة لمنع تفاقم الأزمة مع استمرار الحرب في اوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 15:08

وزير الزراعة اللبناني: سنعمل على منع تصدير المواد الزراعية في محاولة لمنع تفاقم الأزمة مع استمرار الحرب في اوكرانيا

منذ 33 mins 6 March، 2022
وزير الزراعة عباس الحاج حسن
لبنان

لفت وزير الزراعة عباس الحاج الحسن إلى أن “الوزارة ستعمل على منع تصدير المواد الزراعية وغيرها في محاولة لمنع تفاقم الأزمة مع استمرار الحرب في اوكرانيا”، مشيراً إلى أنه “أول الداعمين لقرار زراعة القمح الطري في لبنان لتأمين القوت اليومي للبنانيين”.

وفي حديث الى إذاعة  “صوت كل لبنان”، أكد أن “العمل الحكومي لثنائي حزب الله – حركة امل في الحكومة ليس معطلاً بل مصوباً وموجهاً عندما تدعو الحاجة”.

كما أكد على ان “التفاوض مع صندوق النقد الدولي يسير بشكل سريع”، آملاً ان “يتم الاتفاق قبل الانتخابات النيابية المقبلة ليتبرهن للجهات المانحة مدى جدية لبنان”.  وعن بيان وزارة الخارجية حول الازمة الاوكرانية – الروسية، اوضح الحاج حسن ان “مواقف كهذه يجب ان تناقش في مجلس الوزراء”، مضيفاً أنه “من حقنا الاعتراض”.

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام

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