عشية عيد العمال.. مصرع 10 عمال اثر حريق مطعم في بيروت

قضى عشرة أشخاص جراء انفجار نَجَمَ عن تسرب للغاز في أحد مطاعم في منطقة بشارة الخوري في بيروت. هذا الحادث المأساوي وصف بالكارثة، وبحسب فوج إطفاء بيروت، فإن الضحايا قضوا اختناقا داخل مطعم في منطقة بشارة الخوري، جراء انفجار سببه تسرب غاز في المحل.

ووسط التساؤلات حول الرقابة على إجراءات السلامة العامة، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات بعد معاينة المكان وتوقيف صاحب المطعم الذي سلم نفسه. ويشير مسؤولون إلى أن تكرار هكذا حوادث، يرافقه غياب تام للرقابة على القطاعات كافة، بسبب الترهل في المؤسسات الرسمية والانهيار الاقتصادي المستمر.

واليوم، صدر عن فوج إطفاء بيروت البيان التالي: “ورد في بعض المواقع الإخبارية ان مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت أن سبب الحريق الذي حصل أمس في مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز. يهم فوج إطفاء بيروت أن يلفت النظر أن عمل الفوج هو عمل احترافي يرتكز على العلم والأدلة وليس على التكهنات”.

وأكد فوج اطفاء بيروت أنه بناء لأمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الألة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقوما بتنظيم تقرير وتسليمه للمرجع المختص.

وتابع: “أي تصريح بإسم الفوج يكون صادرا إما عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز أو رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم. وغير ذلك يكون عارا من الصحة ومغلوطا اقتضى التوضيح”.

وأمس، تفقّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مكان الحريق، مؤكداً أنّ “الأدلّة الجنائيّة ستجري تحقيقها في الحادثة التي وقعت في أحد المطاعم في بشارة الخوري والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة”، مضيفاً أنّ “المعلومات الأوليّة أشارت إلى سقوط 8 ضحايا ويتمّ التأكّد من ضحية تاسعة”.

بدوره، قال النائب ابراهيم منيمنة من منطقة بشارة الخوري: “حادثة مفجعة تدلّ على عدم تجهيز المكان بشروط السلامة العامّة ويجب إجراء تحقيق شفّاف في هذه الحادثة”.

وأمر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة بتوقيف صاحب مطعم “Pizza Secrets” ومسؤول فيه رهن التحقيق في الفصيلة الأمنية في انتظار جلاء التحقيق في الحريق الذي الذي شهده المطعم في منطقة بشارة الخوري. وكان القاضي حماده انتقل إلى مكان الحادث وأجرى معاينة ميدانية في حضور محافظ بيروت مروان عبود.

وبحسب معلومات أولية، وُجِد في المطعم المنشأ حديثاً منذ حوالي ثلاثة أشهر أربعة قوارير غاز وجرى تسرب غاز ادى الى اندلاع في المطبخ ليتمدّد إلى أرجائه.

وتمكّن أحد العاملين في المطبخ من النجاة بنفسه لوجوده في الخارج، في حين لم يتمكّن سائر العاملين من الهرب من المطبخ بسب لهب النيران فتراجعوا وصولاً إلى غرفة تحت المطعم وتابعة له إلّا أنّهم قضوا اختناقاً.

المصدر: المنار + مواقع