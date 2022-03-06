الدفاع الروسية: قصفنا المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف وأخرجناه عن الخدمة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2022 - 10:32

الدفاع الروسية: قصفنا المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف وأخرجناه عن الخدمة (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 6 March، 2022
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