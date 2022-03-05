حزب الله يبادر لحل مشكلة المياه في الشرحبيل بشكل نهائي

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر وضم حسين السارجي، أحمد الجبيلي وداني خاروف، موقع محطة ضخ المياه في الشرحبيل في صيدا، تطبيقا لمسار الحل الذي تم الاتفاق عليه بين الحزب ورئيس بلدية بقسطا إبراهيم مزهر والمدير العام رئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، حيث تمت معاينة المولد المعطل الذي تملكه المؤسسة، والذي سبب المشكلة الحالية، في حضور سامر العربي الذي قدم مولدا كهربائيا لفترة محدودة وموقتة ريثما تتم صيانة المولد الأساسي.

واشار بيان للحزب الى ان “الشيخ ضاهر ابلغ القيمين على المحطة بضرورة المبادرة الفورية للبدء بصيانة المولد المعطل على نفقة حزب الله، بمبادرة كريمة من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد، كما أبلغ هذا القرار لكل من مزهر وضاهر اللذين شكرا لقيادة الحزب والنائب رعد هذه المبادرة الطيبة، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في هذه المنطقة، كما وعد الوفد بحل المشكلة بشكل عاجل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام