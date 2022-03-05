استمرار العملية العسكرية الروسية ووقف لاطلاق النار في مدينتين اوكرانيتين

اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف لإطلاق النار في منطقتي ماريوبل وفولنوفاخا جنوب شرق اوكرانيا بدأ عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

واشارت وزارة الدفاع الروسية الى ان إعلان وقف إطلاق النار يأتي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين. واشارت الوزارة ان العمليات العسكرية مستمرة في باقي انحاء اوكرانيا، وان القوات الروسية سيطرت على عشر مناطق جديدة، مشيرة الى تدمير الفي هدف عسكري بينها منشآت ومنظومات صواريخ.

وكالة إنترفاكس اعلنت ان هيئة النقل الجوي مددت إغلاق المطارات جنوب روسيا حتى الرابع عشر من اذار الجاري.

ويأتي ذلك مع تواصل العملية العسكرية الروسية لليوم العاشر على التوالي، حيث سجل اليوم معارك في شوارع مدينة سومي، فيما اعلن رئيس بلدية ماريوبول ان المدينة وميناءها باتا محاصرين، وذكرت صحيفة واشنطن بوست ان القوات الروسية تتقدم جنوب اوكرانيا.

وفيما سمعت صباحاً اصوات انفجارات كبيرة هزت العاصمة الاوكرانية كييف، بثت وزارة الدفاع الروسية صورا لتقدم قواتها في محيط العاصمة.

واشارت الى ان القوميين الاوكران ينشرون راجمات الصواريخ وسط المباني في خاركيف ويحتجزون السكان. ويأتي ذلك مع اعلان وزير الدفاع الروسي ان المحادثات مع اوكرانيا لم تحقق اي تقدم.

المصدر: قناة المنار