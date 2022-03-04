مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استعداده التوجه إلى تشيرنوبل لضمان السلامة النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2022 - 15:54

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استعداده التوجه إلى تشيرنوبل لضمان السلامة النووية

منذ 28 mins 4 March، 2022
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استعداده للتوجه إلى تشيرنوبل لضمان السلامة النووية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استعداده للتوجه إلى تشيرنوبل لضمان السلامة النووية
أخبار دولية - اوكرانيا

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لكل من روسيا وأوكرانيا، عن استعداده للذهاب إلى محطة تشيرنوبل الأوكرانية للطاقة النووية، في القريب العاجل؛ لضمان السلامة النووية.

وقال غروسي، في مؤتمر صحفي، “أشرت إلى كل من روسيا وأوكرانيا، عن استعدادي للذهاب إلى تشيرنوبل، في أقرب وقت ممكن”. وأوضح، أن ذلك يأتي على خلفية الحادث، الذي وقع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه (الحريق في مبنى للتدريب بمحيط المحطة)؛ مشيراً إلى أن أوكرانيا أرسلت للوكالة طلبا للمساعدة الفورية.

وكان محطات التلفزة الروسية عرضت، بأوقات سابقة، مقاطع مصورة، أظهرت تعاون مشترك من قبل قوات روسية وأوكرانية في محطة تشيرنوبل، للحفاظ على سلامتها.

المصدر: سبوتنيك

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