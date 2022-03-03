الاعلام العبري يعلن ان قوات الاحتلال اعتقلت منفذ عملية الطعن في بلدة حزما التي اصيب فيها مستوطن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2022 - 17:58
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حزب الله يطلق ماكينته الانتخابية في دوائر بيروت الاولى والثانية وجبل لبنان الثالثة والرابعة
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: تحية الى الناس الذين أحاطوا المقاومة فكانوا ذخرا لها في مواجهة كل التحديات
الشيخ نعيم قاسم: بلغ عدد المندوبين الذين سيعملون في دائرتي بيروت الثانية وبعبدا 5 آلاف مندوب
الشيخ قاسم: حريصون على اجراء الانتخابات بوقتها ونقود الانتخابات للمحافظة على هوية بيروت "الثقافة" وهوية الضاحية المقاومة
الشيخ قاسم: حزب الله بنى شبكة من التحالفات الوازنة مع مختلف الاحزاب والقوى السياسية تحت سقف رفض التبعية
الشيخ قاسم: أزعجهم حزب الله انه شارك في الدولة ونحن قمنا بذلك من اجل ان نخدم ونحمي ونبني وقدمنا نموذجا مشرقا ونظيفا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو لا يمكن أن تقبل بوجود تهديد بشن هجوم مباشر عليها انطلاقا من أوكرانيا
لافروف: في حال إعلان حرب حقيقية ضد روسيا فعلى من يخطّط لذلك أن يفهم حجم تداعياتها عليه
لافروف: التهديد وصل الى حدودنا والأميركيون ينشرون المختبرات النووية والقواعد العسكرية حول روسيا
لافروف: الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية والحديث عن حرب نووية بدأ به المسؤولون في الغرب
وزيرة الخارجية البريطانية: علينا تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي لمنعه من تمويل آلة الحرب
الإليزيه: الرئيس الفرنسي تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي لساعة ونصف ثم اتصل بنظيره الاوكراني
موسكو توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ وتعلن التوقف عن تقديم خدمة صيانة المحركات المسلّمة سابقاً
مدير المنظمة الدولية للهجرة: يجب وضع حد للتمييز والعنصرية ضد مواطني الدول الاخرى الفارين من اوكرانيا
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمجلة "ذي اتلانتيك": إننا لا ننظر لـ"إسرائيل" كعدوّ بل كحليف محتمل في العديد من المصالح
بن سلمان: السعودية وإيران جارتان لا يمكن لإحداهما التخلص من الأخرى والحل هو بالتعايش
العمال المياومون في هيئة أوجيرو ينفذون اضرابا تحذيريا في باحة مبنى الهيئة في بئر حسن مطالبين بإدخالهم في النظام الداخلي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
سعر خام برنت يتجاوز الـ119 دولارا للبرميل الواحد على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية
الخام الأميركي يتخطى الـ116 دولارا للبرميل الواحد في أعلى مستوى منذ أيلول/ سبتمبر 2008
موسكو توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ وتعلن التوقف عن تقديم خدمة صيانة المحركات المسلّمة سابقاً
إرتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 8 % بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وموديز تخفّضان تصنيف ديون روسيا تصنيف طويلة الأجل من "بي ايه ايه3" إلى "بي3"
البنتاغون يعلن تأجيل اختبار إطلاق صاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات "خشية إساءة فهم هذه الخطوة العسكرية"
نيويورك تايمز: الحرب الأوكرانية الروسية تهدّد واردات القمح وقد تؤدي لمجاعات وجوع الملايين من سكان العالم
إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مستوطنين صهيونيين بعمليتي طعن في قرية حزما خلال أقلّ من 24 ساعة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمجلة "ذي اتلانتيك": إننا لا ننظر لـ"إسرائيل" كعدوّ بل كحليف محتمل في العديد من المصالح
بن سلمان: السعودية وإيران جارتان لا يمكن لإحداهما التخلص من الأخرى والحل هو بالتعايش
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مستوطنين صهيونيين بعمليتي طعن في قرية حزما خلال أقلّ من 24 ساعة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مستوطنين صهيونيين بعمليتي طعن في قرية حزما خلال أقلّ من 24 ساعة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الاعلام العبري يعلن ان قوات الاحتلال اعتقلت منفذ عملية الطعن في بلدة حزما التي اصيب فيها مستوطن
منذ 2 ساعة
3 March، 2022
عملية طعن
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مكتب إعلام الأسرى: الفتاة التي اعتقلها الاحتلال بدعوى تنفيذها عملية الطعن في القدس هي نفوز جاد عارف حماد من عائلة حماد المهددة بالتهجير في حي الشيخ جراح
لجان المقاومة: نبارك عملية الطعن البطولية في حي الشيخ جراح بالقدس ونؤكد أن هذه العملية تثبت استعداد وجهوزية أبناء شعبنا المقاوم للرد على العدوان على كل مكونات وفئات شعبنا (وكالة يونيوز)
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