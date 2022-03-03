الاعلام العبري يعلن ان قوات الاحتلال اعتقلت منفذ عملية الطعن في بلدة حزما التي اصيب فيها مستوطن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2022 - 17:58

الاعلام العبري يعلن ان قوات الاحتلال اعتقلت منفذ عملية الطعن في بلدة حزما التي اصيب فيها مستوطن

منذ 2 ساعة 3 March، 2022
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