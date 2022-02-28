الدفاع الروسية: إدارة الصواريخ الإستراتيجية وقوات الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ في وضع استعداد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 15:36

الدفاع الروسية: إدارة الصواريخ الإستراتيجية وقوات الأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ في وضع استعداد

منذ 20 mins 28 February، 2022
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