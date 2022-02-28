بوريل: الاتحاد الاوروبي يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل أن الاتحاد يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في إطار المساعدات العسكرية المعلن عنها.

وقال بوريل عقب مؤتمر بالفيديو عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي “نعتزم توريد الأسلحة، بما فيها طائرات مقاتلة”، واضاف ان “الاتحاد وافق على إرسال مساعدات غير مسبوقة للجيش الأوكراني، بما في ذلك تمويل توريد أسلحة بمبلغ 450 مليون يورو، ومعدات بـ50 مليونا”، وأعلن أن “وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة RT ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين في دول الاتحاد”.

المصدر: روسيا اليوم