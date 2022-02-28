بوريل: الاتحاد الاوروبي يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2022 - 00:06

بوريل: الاتحاد الاوروبي يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

منذ 14 mins 27 February، 2022
مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
الاتحاد الاوروبي

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل أن الاتحاد يعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في إطار المساعدات العسكرية المعلن عنها.

وقال بوريل عقب مؤتمر بالفيديو عقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي “نعتزم توريد الأسلحة، بما فيها طائرات مقاتلة”، واضاف ان “الاتحاد وافق على إرسال مساعدات غير مسبوقة للجيش الأوكراني، بما في ذلك تمويل توريد أسلحة بمبلغ 450 مليون يورو، ومعدات بـ50 مليونا”، وأعلن أن “وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على حظر قناة RT ووكالة “سبوتنيك” الروسيتين في دول الاتحاد”.

المصدر: روسيا اليوم

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