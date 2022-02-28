مولدوفا تنفي هبوط طائرات للناتو تحمل أسلحة في مطاراتها

نفت سلطات مولدوفا صحة التقارير التي تحدثت نقل الناتو للأسلحة إلى أوكرانيا عبر مطار ماركوليستي العسكري المولدوفي.

وقالت حكومة مولدوفا في بيان لها “بصدد المعلومات المضللة المتداولة حول طائرات الناتو التي هبطت في مطار ماركوليستي، نعلن أن هذه الأنباء كاذبة، ونابعت “المجال الجوي المولدوفي مغلق ولم تهبط أي طائرة في ماركوليستي في الأيام الثلاثة الأخيرة”.

وفي وقت سابق، نفت السلطات المولدوفية الأنباء حول مشاركتها في الأعمال الحربية في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لا تزال مستمرة في أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم