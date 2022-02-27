المفتي عبد الله: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمشاركة فيها

شدد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله على “وجوب التجرد من العصبية”، وأشار الى أن “المدخل للخروج من ازماتنا هو بالركون الى العدالة”، مؤكدا ان “الخلل الذي يعتري الحياة السياسية والوطنية سببه تجذر النظام الطائفي”.

ولفت المفتي عبد الله الاحد الى “وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري بشفافية وبعيدا من أي ضغوط”، واضاف ان “الانتخابات النيابية يجب تكون محطة وطنية دستورية يشارك فيه الجميع تحت سقف هذه الثوابت التي لا يجوز التفريط بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام