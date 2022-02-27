الإليزيه: فرنسا ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا

أعلن الإليزيه أن فرنسا ستشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، ولاسيما عبر منصة “سويفت” للتعاملات المالية الدولية.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع، قرر الرئيس إيمانويل ماكرون “تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع الأوروبيين والأميركيين”، فضلا عن اتخاذ “إجراءات وطنية تقضي بتجميد أصول مالية لشخصيات روسية”، في موازاة “إجراءات جديدة” من المقرر اتخاذها “مع الشركاء الأوروبيين في ما يتعلق بنظام “سويفت”.

ومن جهة أخرى، أشار الإليزيه إلى أن باريس قررت اتخاذ إجراءات لمكافحة “الدعاية” الروسية حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية