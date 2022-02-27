لوكاشينكو: طلبنا من روسيا نشر سلاح نووي في بيلاروس إذا تم نشره في بولندا أو ليتوانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2022 - 12:30

لوكاشينكو: طلبنا من روسيا نشر سلاح نووي في بيلاروس إذا تم نشره في بولندا أو ليتوانيا

منذ 23 mins 27 February، 2022
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أخبار دولية - بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده طلبت من روسيا نشر سلاح نووي في بيلاروس إذا ما تم نشره في بولندا أو ليتوانيا المجاورتين.

وقال لوكاشينكو إن “موسكو ومينسك لديهما اتفاقات بشأن نقل أسلحة إضافية إلى بيلاروس”، مضيفا أن بلاده “سوف تطلب من روسيا وضع أسلحة نووية إذا وضع الغرب مثل هذه الأسلحة في بولندا أو ليتوانيا”.

وكان لوكاشينكو أكد، اليوم الأحد، إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروس على مواقع في أوكرانيا، مشددا على أن هذه الخطوة كانت “اضطرارية”.

ووفقا للزعيم البيلاروسي، فقد كانت هناك 2 إلى 3 ضربات صاروخية من جنوب بيلاروس في بداية العملية العسكرية بعد أن انتشرت كتائب الصواريخ في الجانب الأوكراني على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع بلاده.

وأضاف أن “الصواريخ الآن لا تطير من أراضي بيلاروس باتجاه أوكرانيا، فليست هناك حاجة”.

المصدر: وكالات

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