الكرملين: وفد روسي وصل إلى بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2022 - 10:42

الكرملين: وفد روسي وصل إلى بيلاروس وجاهز لإجراء محادثات مع الأوكرانيين

منذ 58 mins 27 February، 2022
الكرملين
أخبار دولية - روسيا

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة، وقد أكدت وزارة خارجية بيلاروس وصولهم.

وأضاف “سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل”.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن الرئيسين الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان، اقترحا رعاية مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في رسالة عبر الفيديو إلى الأوكرانيين نشرها على التليغرام: “عرض إلهام علييف والرئيس أردوغان تنظيم مفاوضات مع روسيا. لا يمكن إلا الترحيب بهذه المبادرة”.

المصدر: روسيا اليوم

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