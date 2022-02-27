الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 975 منشأة عسكرية أوكرانية وتواصل تقدمها على عدة محاور

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن بين المشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية و31 قطعة من منظومات S-300 وBuk M-1 وOsa للصواريخ المضادة للطائرات و48 محطة رادار.

وأسقطت القوات الروسية 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U.

كما تم تدمير 223 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و28 طائرة عسكرية على أرض مطاراتها، و39 قاذفة صواريخ متعددة، و86 قطعة من المدفعية والهاون، و143 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وخلال اليوم الماضي، قامت القوات الروسية بتطويق مدينتي خيرسون وبيرديانسك (الجنوب) بالكامل، وسيطرت على مدينة غينيتشيفسك ومطار تشيرنوبايفكا بالقرب من خيرسون.

وأشار البيان إلى أنه هناك حالات مستمرة لرفض العسكريين الأوكرانيين بشكل جماعي لمواصلة القتال.

وأمس السبت، ألقى جنود فوج الصواريخ 302 المضاد للطائرات التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والمجهز بمنظومات الدفاع الجوي Buk M-1، أسلحته طواعية واستسلموا، حيث تم احتجاز 471 جنديا أوكرانيا.

المصدر: وكالات