وزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون الأحد خطوة إغلاق الأجواء الأوروبية أمام الطيران الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2022 - 00:50

وزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون الأحد خطوة إغلاق الأجواء الأوروبية أمام الطيران الروسي

منذ 1 ساعة 26 February، 2022
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