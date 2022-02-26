الدفاع الروسية: إصابة عدد من إرهـابيي جبـهة النـصرة بحروق أثناء نقلهم مواد سامة إلى إدلب

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافليف نقل تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي حاويات تحتوي على مادة سامة قد تكون الكلور، إلى قرية كفر لوسين في إدلب.

وقال “حسب الاستخبارات السورية، نقل مسلحون من “جبهة النصرة” حاويات تحتوي على مادة سامة قد تكون الكلور، إلى قرية كفر لوسين في محافظة إدلب السورية”.

وأضاف “بسبب الإهمال في التعامل أثناء النقل، تعرضت إحدى هذه الأسطوانات لضرر كبير”.

وأشار إلى أن “حوالي 15 إرهابيا أصيبوا بحروق كيميائية في الجلد والجهاز التنفسي نتيجة تسرب مادة سامة”.

المصدر: وكالة تاس الروسية