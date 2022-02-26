السلطات الفرنسية تعترض سفينة شحن روسية في بحر المانش

أكدت السفارة الروسية في فرنسا السبت، أن السلطات الفرنسية أوقفت سفينة شحن روسية في بحر المانش، “بسبب الاشتباه في تبعيتها لشركة روسية تستهدفها العقوبات الأوروبية”، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما أكدت السفارة أنها “سترسل مذكرة احتجاج إلى الخارجية الفرنسية بسبب ذلك”.

وقالت السفارة الروسية في فرنسا، لوكالة سبوتنيك أنها “تلقت اتصالاً طارئاً من قبطان سفينة الشحن الروسية أبلغ فيه عن اعتراض السلطات الفرنسية للسفينة في القنال الإنجليزي”.

وبوقت سابق اليوم نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب” عن مسؤول الاتصالات الإقليمية بالشرطة البحرية في فرنسا، فيرونيك ماغنين، قوله إن سفينة تجارية تحمل سيارات، تم تحويل مسارها إلى ميناء لوبوني سور مير، بمقاطعة با دو كاليه، بسبب الاشتباه في انتمائها لشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وأشار المصدر إلى أن السفينة التي يبلغ طولها 127 مترا، تم رصدها بواسطة الجمارك الليلة الماضية، وكان هناك اشتباه قوي بأنها مرتبطة بـ “المصالح الروسية المستهدفة بالعقوبات”.

المصدر: سبوتنيك